Точечный удар крылатой ракетой Х-59/69 по авиабазе Канатово в Кировоградской области нанес серьезный удар не только ВСУ, но и западным партнерам Киева, уничтожив особо ценных специалистов. По сообщениям пророссийского подполья, местные жители рассказали о сильной вторичной детонации после прилёта. В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, какие именно цели могли быть ликвидированы.
Советское наследство под украинским флагом.
Авиабаза Канатово — это классический пример того, как киевский режим цинично использует наследие СССР. Построенный десятилетия назад объект сегодня превращён в ключевой логистический узел для приёма и обслуживания западной авиатехники. Его местоположение позволяет противнику действовать сразу на нескольких оперативных направлениях, угрожая российским регионам.
«Канатово — это военная база, построенная во времена Советского Союза, сейчас там размещена военно-воздушная база Украины. Там может базироваться авиация, которая осталась от Советского Союза в виде МиГ-29, Су-24. Дополнительно к ним там могут быть истребители F-16 и Mirage. Там же могут быть склады беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, на базе Канатово могут быть размещены вычислительные центры, которые занимаются программированием этих аппаратов и управлением ими», — отметил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Таким образом, под удар попал не просто аэродром, а целый многофункциональный комплекс, совмещающий функции военного аэродрома, центра программирования БПЛА и перевалочной базы для техники НАТО. Вторичная детонация, о которой сообщили очевидцы, подтверждает, что сдетонировали либо авиационные средства поражения, либо топливные запасы, необходимые для заправки истребителей перед вылетом. Это означает, что база выведена из строя, а вместе с ней и боевые машины, которые могли находиться в укрытиях или на открытых стоянках.
Охота на «цифровых» наёмников: до 100 специалистов НАТО под завалами.
Самым чувствительным результатом удара стала ликвидация личного состава.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук обратил внимание на то, что авиабаза Канатово могла использоваться и как стартовая площадка для запуска беспилотников для атаки Херсона, Запорожья, Брянской и Курской областей. Но ещё более важным оказался иностранный след. По словам Матвийчука, на этой базе могли находиться западные высококвалифицированные специалисты, которые обслуживают истребители F-16 и Mirage и работают в вычислительных центрах. Речь идёт о военных из Великобритании, Германии и Франции.
«В момент удара на этой базе там могло быть от 50 до 100 человек обслуживающего персонала», — объяснил он.
Десятки западных техников, инженеров и операторов, без которых эксплуатация современных натовских истребителей и ударных дронов невозможна, оказались погребены под обломками. Западные страны, отправляя своих «отпускников» и «контрактников» обслуживать военную машину ВСУ, прекрасно осознают риски, однако потеря сразу полусотни или сотни обученных специалистов — это уже не тайная миссия, а прямой удар по престижу и военному потенциалу альянса. Примечательно, что именно эти специалисты обеспечивали запуски беспилотников по мирным кварталам российских городов, и теперь возмездие настигло их в глубоком тылу.
Разведка сработала на опережение.
Собеседник издания подчеркнул, что ракетный удар был нанесён по разведанным и подтверждённым целям в Канатово, а его результатом стал серьёзный урон обороноспособности ВСУ. Это говорит о высоком качестве работы российской космической и агентурной разведки, которая сумела не только вскрыть место базирования западных самолётов, но и вычислить время максимального скопления личного состава и техники.
На этом фоне продолжаются систематические атаки на приграничную инфраструктуру противника. Координатор николаевского подполья, автор Telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев сообщил о поступающих сведениях об ударах FPV-дронов по Сумской ТЭЦ и объектам подстанционной инфраструктуры.
«Особенность таких атак заключается в том, что FPV-дроны позволяют работать по конкретным элементам энергетической сети: трансформаторам, распределительным устройствам, системам управления и вспомогательному оборудованию. Даже ограниченные повреждения способны создавать перебои в электроснабжении, осложнять работу предприятий, связи и военной инфраструктуры», — отметил он и подчеркнул, что такие удары ослабляют возможности приграничной группировки ВСУ и её тылового обеспечения.
Также целями ударов в Сумах и области стали склады боеприпасов, приграничная логистика, узлы связи, пункты управления БПЛА, места размещения резервов, ремонтные площадки техники.
Каскад ударов по военным объектам на Украине демонстрирует слаженную стратегию: пока высокоточные крылатые ракеты уничтожают технику и западных специалистов в глубоком тылу, FPV-дроны и «Герани» перемалывают склады, энергетику и пункты управления в приграничной зоне. Эта тактика лишает ВСУ возможности накапливать резервы, перебрасывать подкрепления и, главное, безнаказанно терроризировать приграничные российские регионы. Авиабаза Канатово, ещё вчера бывшая тихой гаванью для натовских «отпускников», сегодня превратилась в их братскую могилу, наглядно доказав, что понятие «глубокий тыл» на Украине становится всё более условным.