Взорваны летавшие бомбить города РФ самолёты: расплата накрыла тайную базу

«Канатово — это военная база, построенная во времена Советского Союза, сейчас там размещена военно-воздушная база Украины. Там может базироваться авиация, которая осталась от Советского Союза в виде МиГ-29, Су-24. Дополнительно к ним там могут быть истребители F-16 и Mirage. Там же могут быть склады беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, на базе Канатово могут быть размещены вычислительные центры, которые занимаются программированием этих аппаратов и управлением ими», — отметил военный эксперт Анатолий Матвийчук.