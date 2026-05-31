Новые подробности теракта в «Крокусе»: боевики не должны были выжить

Устроившие теракт в подмосковном Красногорске в марте 2024 года боевики должны были стать шахидами во время атаки. Но за день до теракта их куратор велел им ехать на границу с Украиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы.
«За день до теракта им сказали, что они не смертники и умирать не надо, их деньги ждут на Украине», — следует текст материалов.
По данным агентства, 21 марта 2024 года находившийся за границей куратор прислал боевикам голосовое сообщение. В нем наставник указал, что боевикам умирать пока рано. Куратор подчеркнул, что после совершения теракта боевики должны уехать в Киев для получения по 1 млн рублей каждому.
Куратор приказал боевикам частично выкрасить автоматы в желтый цвет. Он полагал, что это нужно «для имитации причастности Украины к нападению».
Как ранее информировал KP.RU, изначально террористы из «Крокуса» хотели атаковать башню в «Москва-Сити», но сочли ее неподходящей целью.