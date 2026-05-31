Детские сады в Бодайбо снова откроются с 1 июня

IrkutskMedia, 31 мая. В Бодайбо детские сады возобновят свою работу в штатном режиме с 1 июня. Управление образования сообщило, что вода в детских образовательных организациях соответствует нормативным требованиям.
В администрации Бодайбо сообщили, что положительное заключение выдало ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» по результатам исследований проб воды в городе.
1 июня медицинские работники будут вести прием детей непосредственно на базе каждого учреждения. Утренний фильтр: с 7.30 до 8.15. Если ребёнок не пришёл в детский сад или опоздал на утренний фильтр, допуск в детский сад оформляется через детскую поликлинику.
Ранее агентство сообщало, что 27 мая специалисты подтвердили соответствие сетевой воды санитарным требованиям после аварии на водозаборе, произошедшей в мае на реке Витим. Заключение о безопасности воды выдал Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области после завершения промывки системы, хлорирования и лабораторных исследований.
Напомним, что проблемы с водоснабжением в Бодайбо начались 11 мая после резкого падения уровня воды в реке Витим. Тогда остановился городской водозабор, из-за чего была прекращена подача воды на котельные, а также отключено холодное водоснабжение жилых домов и социальных объектов.
Основную часть системы удалось восстановить к 14 мая, однако поступавшая вода оставалась непригодной для питья и приготовления пищи. В течение последующих недель специалисты проводили промывку сетей, дезинфекцию и регулярный отбор проб. Полученное 27 мая заключение Центра гигиены и эпидемиологии подтвердило, что вода соответствует нормативным требованиям и может использоваться без ограничений.
Кроме вопросов водоснабжения, в ходе рабочей поездки Александр Матвиевский посетил котельные, оказавшиеся в зоне чрезвычайной ситуации зимой 2026 года. Также состоялось совещание с участием представителей службы государственного жилищного и строительного надзора, администрации города, управляющей компании и ресурсоснабжающей организации.
Основной темой встречи стала ликвидация последствий январской аварии, связанной с перемерзанием водовода и остановкой четырёх котельных, а также подготовка к следующему отопительному сезону.
Из-за сохраняющегося похолодания отопительный сезон в Бодайбо продлили до 1 июня.