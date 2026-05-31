В Госдуме предлагают предоставить беременным бесплатный проезд

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести бесплатный проезд для женщин в период беременности на всех видах городского пассажирского транспорта.

Источник: НИА Красноярск

«Считаю важным проработать возможность введения бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта для женщин в период беременности. Это запрос наших граждан, не раз слышал его на встречах и приемах. Тема крайне важная, и в ближайшее время я обращусь с соответствующим предложением к министру транспорта России», — рассказал Колунов РИА Новости.

По мнению парламентария, было бы правильным предоставлять такую льготу на основании документа о постановке на учет по беременности. Это позволит избежать злоупотреблений и сделает контроль максимально простым.

Депутат подчеркнул, что реализация данной инициативы снизит финансовую нагрузку на молодые и многодетные семьи, а также смоддержит демографию и рост рождаемости в стране.