В Госдуме предлагают предоставить беременным бесплатный проезд

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести бесплатный проезд для женщин в период беременности на всех видах городского пассажирского транспорта.
«Считаю важным проработать возможность введения бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта для женщин в период беременности. Это запрос наших граждан, не раз слышал его на встречах и приемах. Тема крайне важная, и в ближайшее время я обращусь с соответствующим предложением к министру транспорта России», — рассказал Колунов РИА Новости.
По мнению парламентария, было бы правильным предоставлять такую льготу на основании документа о постановке на учет по беременности. Это позволит избежать злоупотреблений и сделает контроль максимально простым.
Депутат подчеркнул, что реализация данной инициативы снизит финансовую нагрузку на молодые и многодетные семьи, а также смоддержит демографию и рост рождаемости в стране.