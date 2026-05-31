Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удивительное явление голубой Луны смогут увидеть волгоградцы

Второе за месяц полнолуние увидят волгоградцы сегодня, 31 мая. Явление с загадочным и.

Второе за месяц полнолуние увидят волгоградцы сегодня, 31 мая. Явление с загадочным и многообещающим названием «голубая Луна» в этот раз совпадет с микролунием.

— Второе полнолуние в месяце принято называть голубой Луной, но это никак не связано с цветом нашего спутника! — сразу же развеивают стереотип в Московском планетарии. — За рубежом это необычное название заимствованно от английского выражения «Once in a Blue Moon!», что означает исключительную редкость события.

На закате весны и без того необычное явление совпадет с микролунием, что придаст ему еще большей значимости. В этот момент, отмечают астрономы, полнолуние будет происходить рядом с апогеем, когда Луна окажется в наиболее удаленной от Земли точке своей орбиты.

Понаблюдать за голубой Луной влюбленные в астрономию горожане смогут в ночь с 31 мая на 1 июня. Сразу после восхода спутник может окраситься в золотисто-желтые цвета.

Фото Андрея Поручаева.