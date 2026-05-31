Жесткий ответ за атаки РФ: всю Украину трясёт от мощных ударов расплаты

Порядка 50 беспилотников противника уничтожили системы ПВО в небе над Ростовской областью в ночь на 30 мая. В Таганроге из-за атаки дронов ВСУ пострадали два человека, загорелись танкер и объекты порта. В Краснодарском крае получил травмы мужчина при падении обломков БПЛА в Приморско-Ахтарске. Эта атака беспилотников ВСУ, растянувшаяся на сотни километров, вновь обнажила тактику киевского режима, делающего ставку на террор мирного населения. В эксклюзивном комментарии aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал, где находились стартовые площадки дронов, атаковавших российские регионы.
Черноморский плацдарм и сумской рубеж.
География запусков оказалась предсказуемой, но от этого не менее опасной. Противник продолжает использовать прибрежную зону и приграничные районы как трамплин для своих налётов, прикрываясь гражданской инфраструктурой.
«Беспилотники на Ростовскую область были запущены с территории, подконтрольной киевскому режиму. Площадки могли быть в Одессе, Николаеве, Очакове. На Краснодарский край могли запускать из Сум», — отметил военный эксперт.
Не менее тревожным сигналом стала ночная атака на Ульяновскую область. Обломки перехваченных над Ульяновской областью беспилотников упали на территории Новоспасского района и промзоны Заволжского района Ульяновска.
«В случае с Ульяновской областью может идти речь о запуске дронов ВСУ из Харьковской области, может быть, из других подконтрольных киевскому режиму территорий», — объяснил Липовой.
Тактика «москитного роя».
Генерал-майор Сергей Липовой особо обратил внимание на то, что ВСУ использует беспилотники, которые могут преодолевать до двух тысяч километров.
«Эти беспилотники собирают на территории Украины из деталей, которые поставляет НАТО, Израиль. Их радиус действия достигает полутора-двух тысяч километров. Поэтому вполне возможно, что пусковые площадки площадки могут быть на всей приграничной территории, которая подконтрольна киевскому режиму», — отметил собеседник издания.
Липовой объяснил, какую тактику использует противник при атаках дронов.
«Киевский режим использует тактику “москитной стаи”, посылая несколько волн беспилотников. Наши средства ПВО их уничтожают, но некоторым удаётся прорваться», — сказал собеседник издания.
Суть этой тактики проста и цинична: пока первая волна отвлекает на себя внимание и расходует боекомплект зенитных комплексов, вторая и третья волны пытаются прорваться к цели. Дроны идут на сверхмалых высотах, маневрируют, используют рельеф местности и русла рек. Именно так отдельным машинам удалось долететь до Таганрога и Ульяновска. Однако эффективность ПВО остаётся на высочайшем уровне: из полусотни целей подавляющее большинство было перехвачено.
Возмездие неизбежно: РЛС вычисляет точку старта.
Ключевой момент в противостоянии с дронами — это не только их перехват в воздухе, но и уничтожение на земле, вместе с расчётами и оборудованием. Липовой особо подчеркнул, что точки старта беспилотников противника вычисляются и уничтожаются, и «с каждым разом таких площадок становится всё меньше и меньше у киевского режима».
«Площадки, откуда выпускались дроны, вычисляют наши радиолокационные станции. Как только обнаруживаются эти точки старта, сразу же наносятся удары наших ракетных войск, артиллерии. Ни один удар ВСУ по нашим мирным регионам не обходится без возмездного обратного удара», — резюмировал он.
Эта формула «ноль безнаказанности» реализуется на практике ежесуточно. Как сообщили в пророссийском подполье, в ночь на 30 мая был зафиксирован ряд прилётов по объектам ВСУ в Одесской и Николаевской областях. Целями ударов стала, в том числе, инфраструктура, связанная с запуском безэкипажных катеров и беспилотников. В Шостке Сумской области российские беспилотники уничтожили.