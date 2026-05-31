Сборная Красноярского края — в тройке сильнейших на первенстве России по киокусинкай

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Москве прошло первенство России по киокусинкай среди юношей и девушек 12−13 и 14−15 лет, а также юниоров и юниорок 16−17 лет.
Представители Красноярского края Артём Голубев, Вероника Бревнова и Матвей Ермолаев заняли второе место в дисциплине «ката группа» в категории 16−17 лет. В личном первенстве Артём Голубев и Вероника Бревнова также завоевали серебро в категории 16−17 лет, отмечает пресс-служба крайспорта.
По результатам первенства России команда Красноярского края заняла третье общекомандное место. Впереди у спортсменов — финал Спартакиады учащихся России в Саранске.