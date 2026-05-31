В Хабаровске юные спортсмены показали своё мастерство на арт-фестивале «Счастливый Хабаровск»

В рамках празднования 168-летия краевой столицы в Хабаровске состоялся арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» (0+). Одним из самых зрелищных событий программы стали показательные выступления юных спортсменов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Хабаровска, на фестивале своё мастерство продемонстрировали воспитанники трёх городских спортивных школ. Спортсмены из школы «Мастер» показали мощь и скорость в каждом движении. Представители «Самбо-90» удивили зрителей техникой и силой настоящих чемпионов. Воспитанницы «Олимпии» покорили публику грацией и красотой выступлений.
Юные спортсмены подарили зрителям яркие эмоции и наглядно доказали, что спорт — это тоже искусство. Показательные выступления стали настоящим украшением праздничной программы и собрали множество восторженных отзывов. Организаторы отметили, что такие мероприятия не только развлекают, но и вдохновляют подрастающее поколение на занятия физической культурой.
В управлении по физической культуре и спорту поздравили любимый Хабаровск с Днём города и пожелали, чтобы подобных вдохновляющих событий становилось больше, а юные таланты продолжали покорять новые вершины.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru