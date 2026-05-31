В Хабаровске мэр произвёл полуденный выстрел в честь 168-летия города

В Хабаровске в честь 168-летия со дня основания города над Амуром прозвучал полуденный выстрел — один из символических ритуалов Дня города.
Его собственноручно произвёл мэр Хабаровска Сергей Кравчук. О событии он сообщил в МАХ-канале Мэрии города, отметив, что участие в церемонии стало для него особой честью.
«В честь празднования 168-й годовщины со дня основания города Хабаровска — города воинской славы произвёл полуденный выстрел. Быть частью этого события — большая честь! С праздником, наш любимый город!» — говорится в сообщении.
Полуденный выстрел традиционно считается одним из знаковых символов праздничных дат в краевой столице и подчёркивает историческую преемственность города на Амуре.