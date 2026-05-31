Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Демешин: «Сегодня День рождения нашей краевой столицы — города Хабаровска, оплота России на восточных рубежах!»

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравляет жителей краевой столицы с Днем города. "Сегодня День рождения нашей краевой столицы — города Хабаровска, оплота России на восточных рубежах! 168 лет назад русские солдаты и офицеры заложили на берегах великой реки военный пост, который в считаные десятилетия стал центром развития всего региона. Сегодня это крупнейший город Дальнего Востока.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравляет жителей краевой столицы с Днем города. «Сегодня День рождения нашей краевой столицы — города Хабаровска, оплота России на восточных рубежах! 168 лет назад русские солдаты и офицеры заложили на берегах великой реки военный пост, который в считаные десятилетия стал центром развития всего региона. Сегодня это крупнейший город Дальнего Востока, транспортный и логистический узел, центр развития и международного сотрудничества, образовательная и культурная столица. На него равняются не только соседи, но и жители центральных регионов. Но главное богатство города — это не выгодное географическое положение, не природные ресурсы и даже не великий Амур. Главное — это вы, уважаемые хабаровчане. День города объединяет всех нас. У нашего края нет окраин, зато есть замечательный центр, который с каждым годом становится краше и комфортнее. Желаю Хабаровску процветания и постоянного роста. С праздником!».