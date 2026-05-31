Полуденный выстрел прозвучал в Хабаровске в честь годовщины со дня основания города

Традиционный полуденный выстрел прогремел с территории арены «Ерофей». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», произвели его в честь празднования 168-й годовщины со дня основания города Хабаровска.
— Быть частью этого события — большая честь! С праздником, наш любимый город! — отметил в своих социальных сетях мэр города Сергей Кравчук.
Напомним, традиция полуденных выстрелов появилась в Хабаровске как один из способов почтить память предков и выразить уважение к истории России. Первый символический выстрел произвел губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в честь 167-й годовщины со дня основания Хабаровска.
Полученный выстрел звучит в краевой столице в особые дни, важные для страны и края.