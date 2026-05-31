К Всероссийскому марафону классической музыки «Кантата. Россия» присоединится Хабаровский край

Масштабное событие состоится 12 июня, в День России. Хабаровск станет одним из 15 городов марафона. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В Хабаровске марафон состоится 12 июня в 15:00 на Комсомольской площади. Вход свободный для всех желающих. Среди участников концерта — Дальневосточный академический симфонический оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижера Антона Шниткина, а также Женский академический хор Хабаровского краевого колледжа искусств (руководитель — Татьяна Исакова). «В День России Хабаровский край вместе со всей страной участвует в масштабном культурном проекте “Кантата. Россия”. Этот марафон — яркий пример того, как академическое искусство становится доступным миллионам людей, объединяя регионы от Калининграда до Дальнего Востока, и особенно символично, что это происходит в Год единства народов России. Выдающиеся коллективы нашего края представят программу, которая отражает как славные традиции русской музыкальной школы, так и творческий потенциал современной России», — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.