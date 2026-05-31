В России вывели новый вид коров

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российские ученые путем скрещивания вывели первых зебувидных телят, устойчивых к климатическим изменениям, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
«В Федеральном исследовательском центре животноводства имени академика Л. К. Эрнста получили первых 5 зебувидных телят от скрещивания зебувидных коров с голштинской и с симментальской породами коров. Они станут родоначальниками новых селекционных форм, устойчивых к климатическим изменениям», — говорится в сообщении.
По словам ученых, телята чувствуют себя хорошо и развиваются по возрасту. Впереди их ожидает множество исследований.
Полученных тогда животных осталось сегодня не более нескольких сотен, но они сохранили ценные признаки — жирность молока достигает 5%, а сами коровы устойчивы к условиям содержания и таким распространенным заболеваниям, как лейкоз и бруцеллез.
В Минобрнауки объяснили, что генофонд именно этих потомков зебу, уже адаптированных и доказавших хозяйственную ценность, послужил генетической основой для современных исследований.
«Гибридизация европейских молочных пород с зебу — это не просто возвращение к успешным наработкам прошлого, а стратегический шаг вперед, основанный на новейших достижениях геномики и репродуктивных биотехнологий», — приводятся в сообщении слова директора Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени Л. К. Эрнста, академика РАН Наталии Зиновьевой.
Она отметила, что эта работа позволит создать принципиально новые генотипы крупного рогатого скота, адаптированные к климатическим вызовам.
Федеральный исследовательский центр животноводства — ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста входит в число учреждений, подведомственных Минобрнауки России.