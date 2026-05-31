Фонтанную во Владивостоке частично перекрыли до конца лета из-за ремонта теплотрассы

Масштабный ремонт тепловой сети стартовал 30 мая на улице Фонтанная, 40 во Владивостоке. Специалисты заменят почти полкилометра старых труб, обеспечив тем самым стабильное и безопасное теплоснабжение в новом отопительном сезоне, сообщила пресс-служба ВПЭС.
«С 30 мая по 30 августа будет проведён капитальный ремонт тепловой сети по адресу: ул. Фонтанная, 40. Протяжённость ремонтируемого участка составит 472 метра», — говорится в сообщении.
Работы проводятся подрядчиком по заказу АО «ВПЭС» в рамках городской программы модернизации инфраструктуры.
Горожан просят учитывать ограничения движения и шумовые работы в районе. Компания гарантирует соблюдение всех норм безопасности и минимизацию влияния на окружающую среду.
Напомним, что движение и стоянка транспорта будут полностью запрещены на участке улицы 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке с 6 июня по 6 августа. Причина — плановая перекладка более полукилометра магистральной теплосети диаметром 820 мм. Работы пройдут в два этапа, для водителей подготовлена схема объезда.