Фонтанную во Владивостоке частично перекрыли до конца лета из-за ремонта теплотрассы

Напомним, что движение и стоянка транспорта будут полностью запрещены на участке улицы 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке с 6 июня по 6 августа. Причина — плановая перекладка более полукилометра магистральной теплосети диаметром 820 мм. Работы пройдут в два этапа, для водителей подготовлена схема объезда.