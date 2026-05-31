Народные приметы на 1 июня: чего нельзя делать в Духов день?

1 июня на Руси отмечали Духов день. Эта дата считалась переходящей и всегда следовала за Троицей. В 2026 году она выпадает на самое начало лета.
В старину с этим днем было связано немало примет и обрядов. Наши предки считали, что 1 июня начинается так называемая «Русальная неделя»: обитательницы водоемов на сутки обретают возможность ходить по земле. Люди боялись встречи с русалками и соблюдали множество правил, чтобы защитить себя и близких.
Вспомним бытовавшие в старину суеверия и выясним, что можно, а что нельзя делать 1 июня, чтобы не навлечь беду на свой дом.
Народные приметы на 1 июня: что нельзя делать.
В давние времена 1 июня запрещалось трудиться в поле и огороде. Нельзя тревожить землю, а то она «обидится» и урожая не даст.
Не разрешалось плевать на почву и бросать на нее мусор, разводить костры, устраивать фундамент при строительстве и так далее. Тому, кто нарушит этот запрет, старцы на Руси сулили беду.
Если верите в приметы, не стоит гулять по лесу. 1 июня свои владения осматривает Леший, считали наши предки. Оказавшись у него на пути, назад можно не вернуться.
День не годится для дальней дороги. Путника могут ждать различные неприятности — от потери имущества до встречи с грабителями.
В Духов день люди на Руси никогда не ходили на водоемы. Даже в самую жару они не купались и не набирали воду в реках и озерах, не водили к ним лошадей. Бытовало мнение, что русалки могут утащить на дно. По этой же причине люди не рыбачили и старались даже не гулять по берегу.
К слову, мудрецы утверждали, что обитательницы водоемов в начале лета покидают свое место жительства, чтобы побродить среди людей. Конечно же, они будут искать способ навредить человеку или даже сделать так, чтобы он добровольно пришел к озеру или речке, забыв свой дом и семью. Для защиты от нечисти требовалось соблюдать различные запреты. Так, в этот день считалось недопустимым знакомиться на улице, принимать подарки от незнакомок, долго смотреть в глаза встреченным случайно красавицам. Не разрешалось и пускать на порог девушек, которых вы прежде не видели. Тем, кто слышал ночью стук в окно, строго-настрого запрещалось выглядывать на улицу. Если после этого утром на крыльце отчетливо проступали мокрые следы, требовалось прочитать молитву.
Если верите в приметы, 1 июня лучше воздержаться от мытья в бане, стирки белья, влажной уборки жилища. Да и в целом стоит быть аккуратнее с водой и ни в коем случае не заглядывать в колодец ночью.
Знали в старину и другие суеверия, никак не связанные с нечистью. Так, не разрешалось пересчитывать деньги, давать кому-либо в долг и тратить все до копейки. Из-за этого в дом придет нищета.
Не разрешалось опаздывать к обеду, если вся семья уже собралась: целый год придется голодать.
Наконец, запрещалось примерять чужие вещи. Якобы так можно забрать себе болезни другого человека.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 1 июня: что можно делать.
В Духов день желательно держаться ближе к дому. Не стоит покидать родные края, прощаться с близкими, оставлять детей без присмотра.
Важно помогать нуждающимся. За семь добрых дел семь грехов прощается, верили наши предки.
Можно разобраться в шкафах и подмести полы, вытереть пыль, сменить занавески. Но от влажной уборки стоит воздержаться. Также не рекомендуется выбрасывать мусор: согласно народным поверьям, вместе с ним можно выкинуть мир и семейное благополучие.
День не подходит для походов в гости и приема визитеров. Если хотите повидаться с друзьями, лучше сделать это на нейтральной территории, например, можно вместе отправиться на прогулку.
В ночь с 1 на 2 июня можно увидеть вещий сон. Он расскажет о событиях, которые произойдут в течение месяца. Если приснится кошмар, сразу после пробуждения трижды произнесите в форточку слова «Куда ночь, туда и сон». Тогда ничего дурного не случится.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 1 июня.
Если на улице идет дождь, следующая неделя будет сухой и прохладной.
Ясная погода и безветрие — предвестники скорого ненастья.
Гром после ливня — к похолоданию. Жара придет только в июле.
Если с неба покапало и радуга вышла — урожай овса и льна в этом году порадует.
Именинники 1 июня.
В этот день именины отмечают Агап, Анастасия, Дмитрий, Иван, Игнатий и Сергей.