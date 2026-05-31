Народные приметы на 1 июня: чего нельзя делать в Духов день?

К слову, мудрецы утверждали, что обитательницы водоемов в начале лета покидают свое место жительства, чтобы побродить среди людей. Конечно же, они будут искать способ навредить человеку или даже сделать так, чтобы он добровольно пришел к озеру или речке, забыв свой дом и семью. Для защиты от нечисти требовалось соблюдать различные запреты. Так, в этот день считалось недопустимым знакомиться на улице, принимать подарки от незнакомок, долго смотреть в глаза встреченным случайно красавицам. Не разрешалось и пускать на порог девушек, которых вы прежде не видели. Тем, кто слышал ночью стук в окно, строго-настрого запрещалось выглядывать на улицу. Если после этого утром на крыльце отчетливо проступали мокрые следы, требовалось прочитать молитву.