Чем заняться в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ-2026

Причем интересно провести время могут не только участники форума — в начале июня город традиционно посещают и обычные туристы. «Российская газета» собрала несколько идей, чем можно заняться в Санкт-Петербурге в дни форума — от классических маршрутов до новых городских пространств.
Посетить «императорский огород» на крыше.
Одним из самых необычных форматов летнего отдыха в Санкт-Петербурге в последние годы стали общественные пространства на крышах исторических зданий. Некоторые из них вдохновлены дореволюционными оранжереями и городскими садами XIX века.
Например, Музей-заповедник «Петергоф» и «Гранд-отель Мойка 22» организовали совместный проект, в рамках которого выращивают садовую землянику, розмарин, редкие сорта мяты, миниатюрные яблони и плетистые розы прямо на крыше отеля. Оттуда открывается вид на Дворцовую площадь и исторический центр города.
«Императорский огород» призван возродить интерес россиян к искусству огородничества и познакомить их с заповедной частью музея-заповедника.
В рамках этого проекта туристы могут посетить множество экскурсий. Одна из них называется «Образцовый огород Петра Великого» — там рассказывают о популярных в императорскую эпоху растениях, их использовании в кулинарии и быту
Прокатиться по центру в настоящей карете.
Каретные прогулки уже давно стали частью туристической жизни Санкт-Петербурга. Сегодня появляются даже полноценные исторические маршруты, которые позволяют взглянуть на центр города иначе.
Чаще всего прогулки проходят по набережным Невы, Адмиралтейскому району и Исаакиевской площади. Во время поездки экскурсоводы рассказывают о дореволюционном Петербурге, архитектуре и городской жизни XIX века.
Некоторые прогулки можно дополнить профессиональной фотосессией, а сам экипаж с кучером в историческом костюме подадут в нужную точку.
Вечером такие маршруты особенно востребованы у туристов и гостей форума — прежде всего из-за атмосферы белых ночей, которые наступают как раз в начале июня.
Увидеть Петербург с воды.
В начале июня в городе также стартует высокий сезон водных прогулок.
Помимо классических экскурсионных теплоходов путешественники стали чаще выбирать камерные маршруты по малым каналам и рекам. Такие прогулки позволяют увидеть Санкт-Петербург без большого потока туристов — спокойно осмотреть тихие дворы, исторические фасады и небольшие набережные.
Отдельной популярностью в дни белых ночей пользуются вечерние маршруты под развод мостов.
Для тех, кто привык к более активным прогулкам, подойдет скоростной теплоход на подводных крыльях «Метеор». Он курсирует по Неве и Финскому заливу в Санкт-Петербурге. На нем, например, можно отправиться в Кронштадт и Петергоф.
Исследовать новые городские пространства.
За последние годы в Санкт-Петербурге появилось множество общественных кластеров, которые стали частью городской туристической жизни. Летом здесь проходят концерты, лекции, показы фильмов под открытым небом, фестивали и гастрономические маркеты. Такие пространства могут стать отличной альтернативой классическим туристическим маршрутам.
Один из самых популярных кластеров — Новая Голландия — рукотворный остров в самом центре города. Он представляет собой комплекс исторических зданий, который сегодня стал современным культурным пространством. Остров появился еще в XVIII веке — тогда между Невой и Мойкой прорыли два канала для нужд судостроения. Позднее здесь возвели не связанные с кораблестроением постройки, самое знаменитое из которых — морская тюрьма «Бутылка». После Великой Отечественной войны на острове располагались склады Ленинградской военно-морской базы.
Туристы смогут спокойно провести время у воды, побродить среди кирпичных зданий
Еще одна популярная площадка в Петербурге — культурно-деловое пространство Севкабель Порт. Оно находится на Васильевском острове на месте бывшего кабельного завода «Сименс и Гальске». Здесь найдутся развлечения на любой вкус: набережная с видом на Финский залив и Морской вокзал, кафе и рестораны с разной кухней, выставки, концертные пространства, мастерские, лофты, детские студии и площадки, историческая застройка и многое другое.
Также рекомендуем туристам посетить культурный квартал «Брусницын» — еще одно общественное пространство, которое тоже расположено на Васильевском острове. На этом месте раньше был кожевенный завод купцов Брусницыных, основанный в конце XIX века, который всего четыре года назад превратился в современный кластер. Помимо стандартных прогулок и посещений выставок гостям предлагается заняться бадминтоном, сходить на концерты артистов прямо на крыше одного из корпусов и даже попробовать клубнику со специальной фермы.
«Петербургские сезоны».
Отдельная часть жизни города в период ПМЭФ — это культурная программа в рамках фестиваля «Петербургские сезоны», запланированного на 30 мая — 6 июня. Он объединяет выставки, театральные постановки, концерты, городские фестивали и экскурсии.
Фестиваль начнется с ретроралли «Ленинград» в кластере «Брусницын», где пройдет выставка классических автомобилей и торжественный старт экипажей на винтажных машинах.
Также гости смогут посетить выставку «Русский императив» в Центральном выставочном зале «Манеж», театральные постановки (например, Театра эстрады имени Аркадия Райкина), показ оперы «Тамерлан» в Мариинском театре, музыкально-спортивно-гастрономический фестиваль «Паруса Кронштадта» и многое другое.
Основным событием фестиваля станет серия крупных культурных событий 6 июня: торжественные мероприятия, которые посвящены 260-летию Гатчинского дворца, продолжение масштабной выставочной программы и фестиваль «Паруса Кронштадта» в «Острове фортов», спектакли ведущих театральных площадок Санкт-Петербурга
Не только новые маршруты.
Впрочем, в дни проведения форума Санкт-Петербург остается и городом классического туризма.
Традиционно высокий спрос среди путешественников сохраняется на посещение Эрмитажа, Русского музея, Исаакиевского собора, дворцово-паркового ансамбля Петергофа, прогулки по Невскому проспекту и многое другое.
При этом эксперты туристической отрасли рекомендуют заранее бронировать билеты и экскурсии, так как в этот период город особенно загружен.