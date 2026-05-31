Чем заняться в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ-2026

Один из самых популярных кластеров — Новая Голландия — рукотворный остров в самом центре города. Он представляет собой комплекс исторических зданий, который сегодня стал современным культурным пространством. Остров появился еще в XVIII веке — тогда между Невой и Мойкой прорыли два канала для нужд судостроения. Позднее здесь возвели не связанные с кораблестроением постройки, самое знаменитое из которых — морская тюрьма «Бутылка». После Великой Отечественной войны на острове располагались склады Ленинградской военно-морской базы.