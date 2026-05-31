10 студентов из Хабаровского края стали дипломантами «Я — профессионал»

Студенты вузов Хабаровского края стали дипломантами IX сезона Всероссийской олимпиады «Я — профессионал» — одного из крупнейших образовательных проектов страны, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В этом году в олимпиаде зарегистрировались более 215 тысяч участников со всей России. До финала и призовых мест дошли 3606 студентов, среди них — 10 представителей Хабаровского края.
Участники из региона показали результаты в разных направлениях — от истории и государственного управления до психологии, транспорта и инженерных дисциплин.
Победителем по направлению «История и культура России» стал студент Дальневосточного института управления РАНХиГС Роман Тарабаров.
Призовые места заняли студенты Дальневосточного государственного медицинского университета Наталия Есина и Полина Луцкая (направление «Психология»), а также представители Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета и Комсомольского-на-Амуре государственного университета.
Отдельно отмечены студенты Дальневосточного государственного университета путей сообщения — они вошли в число дипломантов сразу по нескольким направлениям, включая транспорт, нефтегазовое дело и международные отношения.
В региональном министерстве образования и науки отметили, что участие в олимпиаде даёт студентам дополнительные возможности: стажировки в крупных компаниях и льготы при дальнейшем обучении.
Победители проекта могут получить денежные премии до 300 тысяч рублей.