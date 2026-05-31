В Волгограде отменили план «Ковёр»

Сотрудники Росавиации дали «зеленый свет» волгоградскому аэропорту. Ограничения из-за вводимого в регионе режима беспилотной опасности длились более пяти часов.
План «Ковёр» в Волгограде отменили сегодня в 6:19. К этому часу в авиагавани задержались уже шесть рейсов — три на прилет и три — на вылет.
Дольше всего своей отправки ждут пассажиры, планировавшие встретить утро воскресенья в Калининграде. Вместо 2:05 самолет будет готовиться к вылету в 9:10.
Фото Павла Мирошкина.
