Семь человек погибли в результате ДТП с автобусом в Турции

Семь человек погибли, еще 30 пострадали в результате аварии с междугородним автобусом в турецкой провинции Денизли на юге страны. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил телеканал TRT Haber.

По данным источника, автобус направлялся из Измира в Анталью. ДТП произошло около населенного пункта Саракей, где автобус влетел в дорожное ограждение и загорелся.

На место аварии направили медиков, спасателей и пожарных. Полиция проводит расследование причин и обстоятельств инцидента.

Телеканал уточняет, что в автобусе находились 37 человек, все они — граждане Турции.

24 мая на западе Турции перевернулся туристический автобус, в результате аварии пострадали водитель и 45 пассажиров. Автобус направлялся из Анкары в Чанаккале, по неизвестной причине вылетел с трассы в поле и перевернулся.

Ранее в Анталье перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Текирдага в город. Тогда сообщалось о большом числе погибших и пострадавших. При ДТП часть пассажиров оказалась зажата внутри транспортного средства и под ним.