На юге Турции произошло ДТП с автобусом, 7 человек погибли и 30 пострадали

В результате аварии с рейсовым автобусом в провинции Денизли на юге Турции погибли 7 человек, еще 30 пострадали. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
Автобус выполнял рейс Измир — Анталья. На участке автобана Денизли — Айдын рядом с Саракей он столкнулся с ограждением и загорелся. При этом неизвестно, почему транспорт врезался в дорожное ограждение.
На место ДТП оперативно выехали медики, спасательные отряды и пожарные. Полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.
В автобусе находились 37 человек, все они — граждане Турции.
Ранее в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей. В салоне автобуса находились восемь пассажиров, некоторые из них обратились за медицинской помощью. Кроме того, в Красноярске 9 человек пострадали в результате ДТП с автобусом и легковушкой.