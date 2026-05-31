Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минздраве рассказали, что будет, если курить одну сигарету в день

РИА Новости: одна сигарета в день в два раза повышает риск смерти от инфаркта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Одна выкуренная сигарета в день более чем в два раза повышает риск смерти от инфаркта и инсульта, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.

Всемирный день без табака отмечается 31 мая.

«Никотин и токсические вещества вызывают спазм сосудов, повышение давления и ускоряют атеросклероз. Даже одна сигарета в день более чем в два раза повышает риск смерти от инфаркта миокарда и инсульта», — сказала специалист.

Она отметила, что с первой выкуренной сигареты начинается негативное воздействие на практически все органы и системы организма, что делает риск рака легкого и инфаркта лишь частью долгосрочных последствий.