Врачи рассказали, какими половыми инфекциями чаще всего болеют пермяки

Врачи рассказали, какими половыми инфекциями чаще всего заражаются пермяки, пишет v-kurse.ru.
В Минздраве по Пермскому краю изданию сообщили, что в 2025 году выросло число пациентов с заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП). Так, в 2024 году показатель заболеваемости составлял 53,1 случай на 100 тысяч человек, а в 2025 году — 55,7 случаев на 100 тысяч населения.
В тройку самых частых болезней прикамцев вошли трихомониаз (29,7% от всех выявленных ЗППП), сифилис (20%) и хламидийная инфекция (17,9%).
