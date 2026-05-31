19 «умных» светофоров установят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде стартовали масштабные работы по модернизации дорожной инфраструктуры на Московском шоссе. На одной из самых загруженных въездных магистралей города установят 19 современных светофорных объектов. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Новые устройства получат светодиодные ленты, которые отлично видны как при ярком солнце, так и в ночное время, а также будут оборудованы таймерами обратного отсчета времени и информационными секциями для водителей. В ходе реконструкции все питающие коммуникации перенесут под землю. Как уточнили в МКУ «Центр организации дорожного движения», обновленные объекты подключат к интеллектуальной транспортной системе (ИТС). Это позволит регулировать потоки машин в режиме реального времени и минимизировать пробки.
Сейчас подрядчик уже ведет монтаж первых конструкций — выполнено бурение и бетонирование закладных. Вслед за Московским шоссе администрация планирует заключить контракт на модернизацию еще 14 светофоров на улицах Ванеева, Веденяпина и Южном шоссе.
Ранее сообщалось, что кольцевое пересечение появится на въезде в Нижний со стороны Кстова.