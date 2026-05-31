Праздники 31 мая: какие отмечают в России и мире

Каждый день календаря богат на события, и 31 мая — не исключение. В этот день переплетаются глобальные социальные инициативы, профессиональные и необычные международные праздники, а также древние народные приметы. Давайте разберем, какой сегодня праздник, как его отметить и на что обратить внимание. День Святой Троицы Один из главных православных праздников. Отмечается в воскресенье на 50 день после Пасхи. В этот день верующие вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов, что символизирует рождение Церкви. Всемирный день без табака Всемирный день без табака — это событие, учрежденное ВОЗ в 1987 году. Его цель — привлечь внимание к рискам, связанным с употреблением табака, и продвигать эффективные меры по снижению привыкания. Каждый год ВОЗ выбирает новую тему (например, влияние на окружающую среду или сердечно-сосудистые заболевания). Международный день блондинок Самый «светлый» праздник. Хотя точное происхождение неизвестно, дату закрепили в США в начале 2000-х. Считается, что 31 мая — день рождения актрисы-блондинки (версии расходятся: от Мэрилин Монро до Дорис Дэй). День адвоката в России Сравнительно молодой российский праздник, установленный в 2005 году. Дата приурочена к 31 мая 2002 года, когда президент подписал новый Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». День без дыма от костра Экологичный праздник для любителей активного отдыха. Напоминание о том, что открытый огонь в лесу — это опасность. Готовьте еду на газовых горелках или мангалах только в разрешенных местах. Народный календарь. День Федота Овсяника На Руси 31 мая отмечали память Феодота Анкирского. В народе его прозвали Федот Овсяник или Семь дев. Традиции и приметы Начинали сеять лен и овес («Пришел Федот — бери за овес»). Особый обычай: «водить колосок» — девушки ходили в поля и завивали березки.