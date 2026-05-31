На Качугском тракте в Приангарье начали расширение дороги до четырёх полос

— Ремонтные работы идут в соответствии с графиком. Подрядчик регулярно проводит планировку автогрейдером участков движения автотранспорта и обеспыливание. Несмотря на проводимый ремонт, пропускная способность участка осталась прежней, однако есть дорожные заторы в месте, где водители вынуждены сбавлять скорость при переходе с асфальтового покрытия. Интерес проезжающих вызывают также сами работы, что тоже приводит к замедлению скорости движения. Но за этими временными неудобствами стоит значимый результат — капитальный ремонт значительно повысит пропускную способность одной из ключевых транспортных артерий региона, — отметил Максим Лобанов.
Капремонт организован поэтапно: работы выполняются последовательно на отдельных отрезках. На текущем участке подрядчик уже завершил уширение земляного полотна и устройство основания дорожной одежды по правой стороне и приступил к левой. Движение организовано по одной полосе в два направления. Как только отрезок будет готов, по нему откроют движение по двум полосам (каждая — в два ряда), а бригады перейдут на следующий участок.
— В месте производства работ уже отсыпан рабочий слой толщиной 50 см и слой щебёночно-песчаной смеси толщиной 40 см, ведётся отсыпка обочин и укрепление откосов. Далее подрядчик перейдёт на следующий участок — в сторону стелы, а к работам у Качугской развязки планируют приступить в конце лета, — рассказал директор Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области Петр Демидов.
На объекте заменят три водопропускные трубы, выполнят устройство водоотводных лотков и переустройство инженерных коммуникаций. В 2027 году уложат асфальт, установят освещение, новые дорожные знаки, сигнальные столбики, металлическое барьерное ограждение и нанесут разметку.
Максим Лобанов также проинспектировал модернизацию транспортной развязки в месте слияния Качугского и Александровского трактов. Старая развязка полностью демонтирована, ведётся устройство железобетонных водопропускных труб. В этом году запланировано устройство фундамента опор. Продолжается отсыпка объездной дороги, соединяющей оба тракта; её в этом году заасфальтируют и установят освещение.