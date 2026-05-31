На Качугском тракте в Приангарье начали расширение дороги до четырёх полос

Капремонт организован поэтапно: работы выполняются последовательно на отдельных отрезках. На текущем участке подрядчик уже завершил уширение земляного полотна и устройство основания дорожной одежды по правой стороне и приступил к левой. Движение организовано по одной полосе в два направления. Как только отрезок будет готов, по нему откроют движение по двум полосам (каждая — в два ряда), а бригады перейдут на следующий участок.