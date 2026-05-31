1 июня в Красноярске в Наццентре «Россия» пройдёт бесплатный праздник

Завтра, 1 июня 2026 в День защиты детей в национальном центре «Россия» в Красноярске состоится большой детский праздник. Вход для всех желающих бесплатный и без предварительной записи.
С 11 часов утра у главного входа гостей будут встречать аниматоры в образах героев русских сказок. Для детей подготовлены сладкая вата и весёлые старты, а также маршрутные карты.
В мультиформатном зале в 11:00 начнётся показ детских мультфильмов и образовательных роликов о минералах. В 13:00 там же пройдёт праздничный концерт и торжественное открытие «Недели детства».
На протяжении всего дня — с 11:00 до 16:30 — будут работать мастер-классы по декупажу и керамике. Также несколько раз в течение дня пройдут занятия по росписи имбирных пряников.
Для всей семьи с 11:00 до 15:00 организована программа «День молока»: аквагрим, фотозона и молочные коктейли. В 11:00 откроется выставка советских игрушек. В 12:00 начнутся мастер-классы по VR-спорту, робо-сумо, оригами, шахматам, а также лекции для родителей.
Кроме того, с 11:00 до 17:00 продолжит работу кинопоказ. Для детей организованы бесплатные угощения — попкорн и шоколад.