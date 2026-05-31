На могиле актрисы Светличной поставят памятник

На могиле Светланы Светличной, удостоенной звания заслуженной артистки РСФСР, приступили к монтажу памятника. По информации издания kp.ru, подготовительные работы по установке монумента стартовали после того, как эта тема получила широкий общественный резонанс в средствах массовой информации.
15 мая 2026 года Светличной могло бы исполниться 86 лет. Памятник на её могильном участке появится в июне 2026 года, и на данный момент все предварительные этапы работ уже завершены.
Примерно месяц назад в прессе появились материалы, в которых сообщалось, что на месте захоронения актрисы до сих пор отсутствует надгробие. Однако родственники Светличной неоднократно подчеркивали, что за могилой осуществляется регулярный уход. В частности, недавно была заменена фотография на кресте — прежний снимок пришёл в негодность из-за воздействия непогоды.
Светлана Светличная хорошо знакома зрителям по своим ролям в таких фильмах, как «Стряпуха», «Бриллиантовая рука», «Им покоряется небо», «Герой нашего времени», «Место встречи изменить нельзя» и многим другим. Она ушла из жизни в ноябре 2024 года.
В декабре 2025 года внучка Светланы Светличной, Мария Ивашова, в беседе с «Газетой.Ru» назвала «нелепостью» слухи о том, что могила звезды «Бриллиантовой руки» якобы заброшена. Внучка артистки выразила недовольство этими сплетнями и заявила о надежде, что перед ней принесут извинения за распространение недостоверной информации.
