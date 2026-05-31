С 1 июня дети от 10 лет смогут ездить в новосибирских поездах без взрослых

За детьми будут следить начальник поезда и проводник.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июня дети в Новосибирской области от 10 до 16 лет смогут ездить без взрослых в дневных поездах дальнего следования. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

За безопасностью детей в пути будут следить начальник поезда и проводник, а на станции назначения ребёнка передадут встречающему, указанному в заявлении.

Для оформления нужно заранее, минимум за три дня до отправления, прийти в билетную кассу. При посадке юный пассажир должен предъявить документ, квитанцию об оплате, а также оригинал и две копии заявления об ответственности за перевозку — этот бланк выдадут в кассе).

Кроме того, для детей действуют скидки: до пяти лет — бесплатно, от 5 до 10 лет — 65%, от 10 до 18 лет — 50% стоимости билета.