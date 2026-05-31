В Хабаровском крае паводок подтопил 20 участков в сёлах Нелькан и Джигда

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в селе Нелькан в результате повышения уровня воды подтоплены два жилых частных дома, 15 приусадебных участков и один участок внутрипоселковой дороги. Вода также зашла на автомобильный мост через реку Чуя, однако проезд транспорта возможен. Кроме того, в селе Джигда вода зашла на пять приусадебных участков.