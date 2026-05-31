Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае паводок подтопил 20 участков в сёлах Нелькан и Джигда

Специалисты МЧС отмечают незначительный спад воды на реке Мая в Аяно-Майском районе.

Источник: Комсомольская правда

Аяно-Майском районе Хабаровского края продолжается мониторинг паводковой обстановки на реке Мая. По данным на утро 31 мая, в зоне подтопления остаются два жилых дома и два десятка приусадебных участков. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в селе Нелькан в результате повышения уровня воды подтоплены два жилых частных дома, 15 приусадебных участков и один участок внутрипоселковой дороги. Вода также зашла на автомобильный мост через реку Чуя, однако проезд транспорта возможен. Кроме того, в селе Джигда вода зашла на пять приусадебных участков.

Органами местного самоуправления и сотрудниками краевой противопожарной службы организован постоянный мониторинг обстановки на реке. По предварительным данным, отмечается незначительный спад уровня воды. В населённых пунктах организованы два пункта временного размещения, однако жители предпочли остановиться у родственников.

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю круглосуточно ведётся уточнение оперативной обстановки, организовано межведомственное взаимодействие. Жителям частных подворий, расположенных в низинах и вблизи рек, спасатели рекомендуют заблаговременно принять меры по сохранению имущества, переместить скот в безопасное место и расчистить ливневые стоки. По возможности следует ограничить выезд за пределы населённых пунктов. Туристам и рыбакам советуют отказаться от выхода на акваторию до улучшения гидрологической обстановки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше