В Хабаровском крае паводок подтопил 20 участков в сёлах Нелькан и Джигда

Аяно-Майском районе Хабаровского края продолжается мониторинг паводковой обстановки на реке Мая. По данным на утро 31 мая, в зоне подтопления остаются два жилых дома и два десятка приусадебных участков. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в селе Нелькан в результате повышения уровня воды подтоплены два жилых частных дома, 15 приусадебных участков и один участок внутрипоселковой дороги. Вода также зашла на автомобильный мост через реку Чуя, однако проезд транспорта возможен. Кроме того, в селе Джигда вода зашла на пять приусадебных участков.
Органами местного самоуправления и сотрудниками краевой противопожарной службы организован постоянный мониторинг обстановки на реке. По предварительным данным, отмечается незначительный спад уровня воды. В населённых пунктах организованы два пункта временного размещения, однако жители предпочли остановиться у родственников.
В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю круглосуточно ведётся уточнение оперативной обстановки, организовано межведомственное взаимодействие. Жителям частных подворий, расположенных в низинах и вблизи рек, спасатели рекомендуют заблаговременно принять меры по сохранению имущества, переместить скот в безопасное место и расчистить ливневые стоки. По возможности следует ограничить выезд за пределы населённых пунктов. Туристам и рыбакам советуют отказаться от выхода на акваторию до улучшения гидрологической обстановки.
