«Уловкой ради денег»: В Румынии не верят в непричастность Киева к падению беспилотников

29 мая в румынском городе Галац на востоке страны беспилотник врезался в жилой дом. В момент столкновения произошел взрыв, после чего в одной из квартир вспыхнул пожар. Пострадали два человека. В тот же день на территории Румынии был обнаружен другой неопознанный беспилотник. Он упал в уезде Марамуреш примерно в 70 километрах от украинской границы.