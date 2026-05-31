«Уловкой ради денег»: В Румынии не верят в непричастность Киева к падению беспилотников

Публицист Ион Кристою заявил в соцсети X, что в румынском обществе возникли вопросы к официальной версии падения беспилотника в городе Галац. По его словам, эти сомнения подрывают доверие к заявлениям властей и усиливают подозрения о возможной диверсии.
Кристою отметил, что в Румынии обсуждаются версии о том, что инцидент мог быть организован совместно с украинской стороной. По одной из них, произошедшее объясняют «уловкой ради денег», попыткой ускорить выделение средств на закупку дронов и подписание контрактов по европейской программе вооружений SAFE. Публицист отдельно добавил, что инцидент мог быть использован для усиления антироссийской кампании.
29 мая в румынском городе Галац на востоке страны беспилотник врезался в жилой дом. В момент столкновения произошел взрыв, после чего в одной из квартир вспыхнул пожар. Пострадали два человека. В тот же день на территории Румынии был обнаружен другой неопознанный беспилотник. Он упал в уезде Марамуреш примерно в 70 километрах от украинской границы.
Инциденты с беспилотниками в Румынии прокомментировали в России. Как писал KP.RU, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что произошедшее — не случайность.