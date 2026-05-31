У жителей Румынии есть «многочисленные вопросы» в связи с падением беспилотника в Галаце 29 мая. Об этом заявил румынский публицист Ион Кристою.
По его словам, официальные объяснения не убеждают общество и лишь усиливают подозрения в возможной диверсии. Он добавил, что произошедшее могло быть использовано для нагнетания антироссийских настроений.
— (Инцидент, — прим. «ВМ») был организован вместе с украинцами, чтобы (…) дать им деньги для дронов, что это была уловка, чтобы быстро подписать (контракты по европейской программе вооружений, — прим. «ВМ») SAFE, — написал Кристою в социальной сети Х.
29 мая Министерство обороны Румынии заявило, что БПЛА попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. В Бухаресте и Брюсселе сразу обвинили Москву в инциденте, но доказательств не привели.
Президент России Владимир Путин тогда заявил, что ему доложили об инциденте с попаданием беспилотника в жилой дом. Он подчеркнул, что никто не способен сказать, какой стране принадлежит тот или иной беспилотник, пока специалисты не проведут соответствующую экспертизу.