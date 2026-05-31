Бивол победил Эйферта и скинул «ржавчину»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелой весовой категории Дмитрий Бивол победил немца Михаэля Эйферта единогласным решением судей. Бой стал первым для Бивола после почти полуторагодичного перерыва.
В первом раунде российский боксер отправил Эйферта в нокдаун, но после этого немецкий боксер с российскими корнями держался и более не падал. Хотя у Бивола и было несколько острых комбинаций, но было ощущение, что он еще не полностью готов.
«Мог закончить досрочно, но не настолько были шансы, — сказал Бивол журналистам. Травма не беспокоит, хотя это со мной на всю жизнь. Форма была не стопроцентная. Было ощущение что ржавчина сидит. Может быть, можно было какой-то бой провести и выйти на стопроцентную форму».
Сам боксер понимает, что сказался простой, который и не дал ему проявить себя на все сто процентов.
Бенавидес или Бетербиев.
Сам Бивол после боя не стал акцентировать внимание на том, кто будет следующим соперником. По информации ТАСС, следующий бой может случиться уже осенью. И наиболее вероятно это будет защита титула WBO, которую сама организация отсрочила и отказалась засчитывать в бою против Эйферта.
Претендентом будет британец Каллум Смит. Этот бой Биволу необходим для полного снятия «ржавчины», которая так мешала ему в минувшую субботу.
А уже потом настрой, судя по всему, поведет его и его команду к бою против американца Дэвида Бенавидеса. Для Бивола это новый соперник, новый опыт. А сам Бенавидес, попробовавший себя в первом тяжелом весе, похоже, готов к этому большому бою.
А вот в третий бой с Артуром Бетербиевым верится все меньше, промоутеры из Саудовской Аравии уже не так настойчивы в его организации, а переговоры по этому направлению застопорились.