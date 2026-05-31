Камера, мотор! Где любят снимать кино в Центральной России

В 1994 году фильм получил «Оскара», и Михалков решил снять продолжение — ленты «Утомлённые солнцем. Предстояние» и «Утомлённые солнцем. Цитадель». В 2005 году съемочная группа приехала в Павловский район, где Михалков уже чувствовал себя как дома. На павловских просторах снимали военные сцены «Предстояния». Одной из ключевых площадок фильма стала небольшая деревня Поляны. Здесь для фильма воссоздали настоящую белорусскую деревню времен Великой Отечественной. Улицы заполнили техника и актёры в фашистской форме. Местные жители вспоминают, что съемки выглядели так реалистично, будто на дворе и правда те лихие годы…