Камера, мотор! Где любят снимать кино в Центральной России

Летом на тихих улицах и живописных набережных наших городов и весей нередко можно видеть режиссёрские вагончики, гримёрки на колёсах и шумные съёмочные группы. Многие российские регионы не без оснований объявляют себя «маленьким русским Голливудом»: в любимых фильмах зритель узнаёт и неоглядные нижегородские просторы, и неповторимые улочки Ярославля, и пряничный Суздаль. Nn.aif.ru вспоминает лишь некоторые из сотен и сотен картин, родившихся в Центральной России, и ищет ответ, почему режиссёры так любят те края.
Крепость под Нижним.
Классик отечественного кино Никита Михалков любит нижегородские пейзажи и с удовольствием снимает их в своих фильмах. Так, сцены исторической мелодрамы «Сибирский цирюльник» (18+) на самом деле были отсняты недалеко от города Горбатов Павловского округа. Кстати, после съёмок режиссёр построил усадьбу с обширными охотничьими угодьями близ местной деревни Щипачиха.
Финальные сцены «Сибирского цирюльника» снимали уже в Нижнем, в музее-заповеднике «Щёлоковский хутор». Для этого специально возвели деревянные дома, амбары и заборы. Новые строения тщательно «состаривали», наклеивая мох на бревна и затирая древесину. Кстати, ту самую гигантскую самоходную лесопилку из фильма создали тоже нижегородские умельцы на одном из заводов.
Именно в Нижегородской области отсняли и ключевые сцены знаменитой трилогии «Утомлённые солнцем» (18+). Съёмочной площадкой для неспешных сцен провинциальной жизни семьи комдива Котова в первом фильме послужили живописные места в Зелёном Городе. Дача, где развиваются события, стояла на берегу Кудьмы. В реальности дачу занимал мэр Нижнего Новгорода Дмитрий Бедняков.
В 1994 году фильм получил «Оскара», и Михалков решил снять продолжение — ленты «Утомлённые солнцем. Предстояние» и «Утомлённые солнцем. Цитадель». В 2005 году съемочная группа приехала в Павловский район, где Михалков уже чувствовал себя как дома. На павловских просторах снимали военные сцены «Предстояния». Одной из ключевых площадок фильма стала небольшая деревня Поляны. Здесь для фильма воссоздали настоящую белорусскую деревню времен Великой Отечественной. Улицы заполнили техника и актёры в фашистской форме. Местные жители вспоминают, что съемки выглядели так реалистично, будто на дворе и правда те лихие годы…
Около деревни Низково Павловского района снимали также сцены третьего фильма «Утомлённые солнцем. Цитадель». Чего только стоила одна лишь грандиозная декорация массивной крепости, которую по сюжету картины штурмуют советские солдаты! Сооружение возвели из бетона, дерева и штукатурки, а затем частично уничтожили в финале. Взрывы были настолько мощными, что дома в Горбатове содрогались. Сейчас на месте съёмок ещё можно увидеть остатки крепости.
Ярославль, где замерло время.
В Ярославле рождалась добрая сотня советских картин. Среди них — «Большая перемена» (0+), «Кин-дза-дза!» (12+) и «Двенадцать стульев» (6+) есть одна, ставшая для города родной. Больше полувека назад, летом 1974 года, по ярославским улочкам начал бродить непутёвый, но обаятельный сантехник Афанасий Борщов — герой знаменитого и полюбившегося многим советского фильма «Афоня» (12+). Сегодня картина Георгия Данелии — настоящий видеоархив Ярославля пять десятилетий назад. Кафе «Ассоль» в фильме и в жизни. Фото: Кадр из фильма; АиФ / Анастасия Григорьева.
Выбор города для съёмок не был случайным. Данелии нужно было место, где органично сочетались старинная монументальность и «лихорадка» советского панельного строительства. В итоге роль «спальных» кварталов блестяще исполнил молодой Дзержинский район — Брагино. Именно там, в типовой многоэтажке, жил по сценарию главный герой.
Но киношный Ярославль — это контрасты. Бытовые проблемы Афоня решал в новостройках, а романтическая линия фильма разворачивалась в самом сердце старинного города. Помните встречу с красавицей Еленой у театра? Это Волковский театр. А знаменитые танцы снимали в клубе «Гигант», ныне Дворец молодёжи. Кадры сохранили для нас даже интерьеры магазинов того времени — например, валютной «Берёзки» на Советской площади.
Одним из главных мест действия фильма стала пивная, где Афоня предавался философским размышлениям со случайным собутыльником Колей. Эти декорации выстроили на набережной Которосли. Любопытно, что локация настолько вросла в культурный код города, что спустя десятилетия в Ярославле открылась одноимённая рюмочная. Сегодня рядом с ней стоят бронзовые Афоня и штукатур Коля. Город в этой картине не просто фон — он живой свидетель драмы человека, который ищет себя…
Афоня и его собеседник в фильме и в бронзе. Фото: Кадр из фильма; АиФ / Анастасия Григорьева.
Бальзаминовский Суздаль.
Комедия «Женитьба Бальзаминова» (6+) стала первым знаменитым фильмом, снятым в Суздале Владимирской области. В 18-летнего провинциального жениха гениально перевоплотился 46-летний Георгий Вицин. Режиссёр Константин Воинов выбрал Суздаль как живое воплощение души провинциального города XIX века.
До сих пор хранит эту магию зелёный домик на Старой улице, 13, где по сценарию жил главный герой с заботливой маменькой. Сегодня это место, словно магнит, притягивает к себе путешественников. А напротив дома в 2024 году появилась бронзовая скульптура Михаила Бальзаминова.
Всего в сотне метров дома на Старой — Ризоположенский монастырь, чьи стены также стали свидетелями киносцен. Именно здесь оживали яркие сновидения Миши Бальзаминова, где он представал себя то царём, то генералом. По брусчатке площади, окружённой старинными торговыми рядами, уверенно маршировали участники его воображаемого военного парада. А картина знаменитого чаепития купчихи Белотеловой развернулась на живописном оборонительном валу города, где в кадр попали многочисленные золотые купола.
Касимов и разные истории.
В Рязанской области главной кинолокацией можно признать Касимов и его окрестности. Городок с населением меньше 30 тыс. человек стал площадкой примерно для 40 фильмов: «Тучи над Борском» (12+), «Найди меня, Лёня» (12+), «Инкогнито из Петербурга» (0+), «Мусульманин» (16+), «Первый русский» (16+), «Не надо печалиться» (16+), «Дорога к морю» (12+), «Батальоны просят огня» (12+), «1592 Иванов» (18+), «Блаженная» (16+), «Граффити» (16+), «Дочь» (16+), «Сокровища партизанского леса» (12+), сериалы «Штрафник» (18+), «Баренцево море» (16+)… Из последних — «Почтарь» (18+), «Один хороший день» (16+), «Свинцовые небеса» (12+), «Над вечным покоем» (18+)…
У местных жителей даже не возникает вопроса, почему Касимов такой популярный. «Да вы посмотрите, как у нас красиво, — говорит жительница Касимова Галина Волкова. — Здесь же даже никакие декорации не нужны, можно снимать просто на улицах — у нас сохранилась атмосфера прошлого».
Не так давно в Касимове появилась кинопарк «КасимовФильм». Сюда можно приехать на экскурсию, а можно воспользоваться площадкой для съёмок.
Технику для съёмок многих военных фильмов обеспечивает музей войны, который организовал житель села Погост Касимовского района Евгений Сикирицкий прямо на огороде. Евгений долгое время был каскадером, снимался во многих кинолентах, и, хотя перебрался в глубинку, связи с кино не теряет.
«Сейчас с “Мосфильмом” затеяли съёмки ещё одной ленты — про танкистов, — делится Евгений. — Если всё пойдет по плану, летом надеемся начать. Надеюсь, всё сложится».
«Наш город очень интересный, — уверен касимовец Геннадий Сазонов. — Жаль только, снимают здесь чужие истории. А ведь одна только история про касимовское ханство чего стоит!».
Мнение эксперта.
Режиссёр, кинопродюсер, генеральный продюсер кинофестиваля «Горький fest» Оксана Михеева:
"Использование региональных локаций в киноиндустрии совершенно оправданно. Чтобы отечественный кинематограф был ярким, убедительным и разнообразным, места, где проходят съёмки, должны быть максимально разнообразны. Когда локации повторяются, у зрителя может создаваться ощущение, что он смотрит один и тот же фильм. Такой подсознательный эффект вторичности…
Что это даёт регионам? В первую очередь, дополнительные рабочие места для технического и административного персонала. Если говорить более масштабно, то для городов это дополнительная популяризация. Через кинематограф люди видят интересные локации, о которых, возможно, широко и не говорят. Почему бы не побывать там по следам кинокартины?
На мой взгляд, когда люди идут по городу и видят съёмочный процесс на улице, то это даёт некие позитивные эмоции и дальнейшую заинтересованность увидеть фильм, который снимают".