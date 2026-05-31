Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дознаватель МЧС из Хабаровского края поднял золото Кубка мира

Сотрудник МЧС из Солнечного района завоевал золото в жиме лёжа и получил звание МСМК.

В Хабаровском крае служба и спорт идут плечом к плечу — и иногда это плечо поднимает штангу весом, от которого у неподготовленного человека просто дрогнули бы колени.

Сотрудник МЧС России из Солнечного района Сергей Григорьянц стал абсолютным чемпионом международного турнира по пауэрлифтингу «World Cup» (версии WPSO/WPC/WAO), прошедшего в Хабаровске. В дисциплине жим лёжа он взял вес 170 килограммов и уверенно занял первое место, сообщает МЧС Хабаровского края.

По итогам соревнований ему присвоили звание мастера спорта международного класса в весовой категории до 82 кг. Ранее он уже получал аналогичное звание в категории до 75 кг — редкий случай перехода и сохранения высочайшего уровня.

За плечами спортсмена — более 30 турниров. В его спортивной биографии есть титулы чемпиона Азии и чемпиона Европы 2018 года во Франции. Начинал он тренировки под руководством Евгения Белецкого, позже работал с Германом Веледеевым, а последние годы поддерживает форму самостоятельно.

В МЧС отмечают, что спорт для него — не отвлечение от службы, а, скорее, продолжение профессии: выносливость и сила помогают в работе дознавателя и в ежедневной нагрузке, где слабых позиций не бывает.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше