Дознаватель МЧС из Хабаровского края поднял золото Кубка мира

В Хабаровском крае служба и спорт идут плечом к плечу — и иногда это плечо поднимает штангу весом, от которого у неподготовленного человека просто дрогнули бы колени.
Сотрудник МЧС России из Солнечного района Сергей Григорьянц стал абсолютным чемпионом международного турнира по пауэрлифтингу «World Cup» (версии WPSO/WPC/WAO), прошедшего в Хабаровске. В дисциплине жим лёжа он взял вес 170 килограммов и уверенно занял первое место, сообщает МЧС Хабаровского края.
По итогам соревнований ему присвоили звание мастера спорта международного класса в весовой категории до 82 кг. Ранее он уже получал аналогичное звание в категории до 75 кг — редкий случай перехода и сохранения высочайшего уровня.
За плечами спортсмена — более 30 турниров. В его спортивной биографии есть титулы чемпиона Азии и чемпиона Европы 2018 года во Франции. Начинал он тренировки под руководством Евгения Белецкого, позже работал с Германом Веледеевым, а последние годы поддерживает форму самостоятельно.
В МЧС отмечают, что спорт для него — не отвлечение от службы, а, скорее, продолжение профессии: выносливость и сила помогают в работе дознавателя и в ежедневной нагрузке, где слабых позиций не бывает.