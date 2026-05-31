Где любят снимать кино в Центральной России

Одним из главных мест действия фильма стала пивная, где Афоня предавался философским размышлениям со случайным собутыльником Колей. Эти декорации выстроили на набережной Которосли. Любопытно, что локация настолько вросла в культурный код города, что спустя десятилетия в Ярославле открылась одноимённая рюмочная. Сегодня рядом с ней стоят бронзовые Афоня и штукатур Коля. Город в этой картине не просто фон — он живой свидетель драмы человека, который ищет себя… Афоня и его собеседник в фильме и в бронзе. Фото: Кадр из фильма; АиФ / Анастасия Григорьева.