В казанском приюте для бездомных начали раздавать мясо

В приюте человека стартовала традиционная декада, приуроченная к празднику Курбан-байрам. 30 мая волонтеры начали раздачу мяса животных, которое пожертвовали благотворители.
Первыми помощь получили самые уязвимые подопечные — люди с инвалидностью и пожилые старше 65 лет. Для них собрали продуктовые наборы с мясом, крупами и сладостями к чаю.
Акция продлится еще 10 дней. За это время праздничную поддержку получат больше нуждающихся — в пунктах питания приюта.
Организаторы благодарят каждого, кто принял участие в Курбане. Благодаря пожертвованиям помощь доходит до тех, кто особенно нуждается в заботе и внимании.