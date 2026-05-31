В казанском приюте для бездомных начали раздавать мясо

Первыми помощь получили инвалиды и пожилые.

Источник: Комсомольская правда

В приюте человека стартовала традиционная декада, приуроченная к празднику Курбан-байрам. 30 мая волонтеры начали раздачу мяса животных, которое пожертвовали благотворители.

Первыми помощь получили самые уязвимые подопечные — люди с инвалидностью и пожилые старше 65 лет. Для них собрали продуктовые наборы с мясом, крупами и сладостями к чаю.

Акция продлится еще 10 дней. За это время праздничную поддержку получат больше нуждающихся — в пунктах питания приюта.

Организаторы благодарят каждого, кто принял участие в Курбане. Благодаря пожертвованиям помощь доходит до тех, кто особенно нуждается в заботе и внимании.