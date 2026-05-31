Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД указали, какие данные не нужно размещать в открытом доступе

МВД посоветовало не публиковать адреса проживания, работы и данные о родных.

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Адреса проживания и работы, сведения о родных или маршруты передвижения, а также номера телефонов, СНИЛС и полиса ОМС, нельзя публиковать и передавать незнакомцам, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

В ведомстве порекомендовали не размещать в открытом доступе или передавать незнакомцам паспортные данные, номера телефонов, СНИЛС, ИНН, полиса ОМС, логины и пароли от учетных записей различных сервисов, а также коды из SMS-сообщений и push-уведомлений.

«Не следует раскрывать адреса мест проживания и работы, сведения о родственниках и маршруты передвижения. Вышеуказанная информация может быть использована преступниками для создания цифрового портрета жертвы с последующей подготовкой мошеннической атаки», — сказали в министерстве, отвечая на запрос агентства.