В МВД указали, какие данные не нужно размещать в открытом доступе

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Адреса проживания и работы, сведения о родных или маршруты передвижения, а также номера телефонов, СНИЛС и полиса ОМС, нельзя публиковать и передавать незнакомцам, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
В ведомстве порекомендовали не размещать в открытом доступе или передавать незнакомцам паспортные данные, номера телефонов, СНИЛС, ИНН, полиса ОМС, логины и пароли от учетных записей различных сервисов, а также коды из SMS-сообщений и push-уведомлений.
«Не следует раскрывать адреса мест проживания и работы, сведения о родственниках и маршруты передвижения. Вышеуказанная информация может быть использована преступниками для создания цифрового портрета жертвы с последующей подготовкой мошеннической атаки», — сказали в министерстве, отвечая на запрос агентства.