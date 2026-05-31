В Красноярске идут парламентские выборы депутатов Гвинеи

В воскресенье, 31 мая 2026, граждане Гвинейской Республики, проживающие в Красноярске и других регионах, принимают участие в выборах депутатов Национальной ассамблеи своей страны.
Избирательный участок для гвинейцев открыт в здании Красноярского госмедуниверситета.
Всего в России проголосовать можно в пяти городах, кроме Красноярска: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, сообщает ЦИК России.
В парламент Гвинеи входят 147 депутатов. На территории самой Гвинеи насчитывается около 7 млн избирателей. Голосование там проходит с 7:00 до 18:30 по местному времени.