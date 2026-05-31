Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске идут парламентские выборы депутатов Гвинеи

Всего в России проголосовать можно в пяти городах, кроме Красноярска: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, сообщает ЦИК России.

В воскресенье, 31 мая 2026, граждане Гвинейской Республики, проживающие в Красноярске и других регионах, принимают участие в выборах депутатов Национальной ассамблеи своей страны.

Избирательный участок для гвинейцев открыт в здании Красноярского госмедуниверситета.

Всего в России проголосовать можно в пяти городах, кроме Красноярска: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, сообщает ЦИК России.

В парламент Гвинеи входят 147 депутатов. На территории самой Гвинеи насчитывается около 7 млн избирателей. Голосование там проходит с 7:00 до 18:30 по местному времени.