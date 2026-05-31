«Нет любви к дому»: дочь Валентины Талызиной решила продать дачу артистки

После смерти актрисы Валентины Талызиной в 2025 году ее имущество распределили между близкими. Роскошная квартира в центре Москвы досталась внучке Анастасии, которая также связала жизнь с актерской профессией. Дочери артистки Ксении Хаировой по завещанию перешла дача.
Однако заниматься содержанием загородного дома она не планирует и намерена его продать. Для Валентины Талызиной эта дача имела особое значение: она лично участвовала в ее обустройстве и уделяла дому много внимания. В особняке предусмотрено шесть спален, что делает его подходящим для большой семьи.
В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ Ксения Хаирова заявила, что рассчитывает выручить за дом от 45 до 50 миллионов рублей.
— У меня нет любви ни к дому, ни к земле. Мы с Настей совершенно не дачные, — добавила Хаирова.
В марте Ксению Хаирову обвинила в краже картин на 30 миллионов рублей ее сводная сестра Варвара Нещерет. Она заявила, что артистка незаконно вывезла картины отца, художника-плакатиста Леонида Непомнящего, который скончался в 2023 году.
Валентина Талызина скончалась в возрасте 90 лет. Согласно информации СМИ, причиной смерти актрисы стала онкология. 24 июня 2025 года в театре Моссовета прошла церемония прощания с артисткой, после чего ее похоронили на Ваганьковском кладбище.