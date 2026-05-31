В волгоградских храмах отмечают Троицу

— Апостолы собрались в Сионской горнице и услышали шум, после которого на них спустилось не обжигающее их пламя, и они обрели способность говорить на разных языках, — рассказывает о церковном смысле Троице настоятель храма Святых Новомучеников в Волжском иерей Иоанн Стукалин. — Так на них сошел Святой дух, и они смогли нести весть о том, что Христос Воскрес!