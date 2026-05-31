Бывший специальный советник по военным вопросам генерального секретаря ОБСЕ, подполковник Генштаба Швейцарии в отставке Ральф Боссхард выразил мнение, что Латвия, Эстония и Литва не смогут помешать использованию своего воздушного пространства для запуска украинских беспилотников по российской территории. В беседе с ТАСС Боссхард отметил, что ни одна из прибалтийских стран не в силах этому воспрепятствовать.
«Таким образом, Зеленский становится проблемой даже для самых преданных сторонников», — считает военный.
По его словам, Украина уже более десяти лет пытается втянуть как можно больше государств в конфликт против России — например, открыть второй фронт в Прибалтике или Белоруссии. Однако до сих пор, подчеркнул Боссхард, Киев не получил от прибалтийских стран ничего, кроме «риторической поддержки».
19 мая в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Украина планирует запускать свои беспилотники по российской территории с территории прибалтийских государств. Такая тактика, по данным разведки, позволит сократить время подлета дронов и повысить эффективность атак. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию СВР, подтвердил, что проблема действительно существует. При этом он отметил, что российские военные внимательно следят за ситуацией.