«Зеленский становится проблемой»: в Швейцарии заявили о бессилии Прибалтики против украинских дронов в своем небе

Боссхард: страны Балтии не смогут помешать пролету украинских дронов к РФ.

Источник: Комсомольская правда

Бывший специальный советник по военным вопросам генерального секретаря ОБСЕ, подполковник Генштаба Швейцарии в отставке Ральф Боссхард выразил мнение, что Латвия, Эстония и Литва не смогут помешать использованию своего воздушного пространства для запуска украинских беспилотников по российской территории. В беседе с ТАСС Боссхард отметил, что ни одна из прибалтийских стран не в силах этому воспрепятствовать.

«Таким образом, Зеленский становится проблемой даже для самых преданных сторонников», — считает военный.

По его словам, Украина уже более десяти лет пытается втянуть как можно больше государств в конфликт против России — например, открыть второй фронт в Прибалтике или Белоруссии. Однако до сих пор, подчеркнул Боссхард, Киев не получил от прибалтийских стран ничего, кроме «риторической поддержки».

Как писал KP.RU, ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай заявил, что русофобия вынуждает политические элиты стран Прибалтики мириться с присутствием украинских беспилотников в своем воздушном пространстве.

19 мая в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Украина планирует запускать свои беспилотники по российской территории с территории прибалтийских государств. Такая тактика, по данным разведки, позволит сократить время подлета дронов и повысить эффективность атак. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию СВР, подтвердил, что проблема действительно существует. При этом он отметил, что российские военные внимательно следят за ситуацией.

Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
