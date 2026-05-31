Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Академик РАН предупредил, что ChatGPT приучит школьников верить в 2×2=5

Лекторский: использование ИИ отучит школьников думать и верить, что 2×2=5.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Использование школьниками таких систем искусственного интеллекта, как ChatGPT, отучит их думать и заставит верить в то, что 2×2=5, заявил в беседе с РИА Новости академик, председатель научного совета по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований РАН Владислав Лекторский.

«Такая опасность вообще-то есть. И такая опасность уже сейчас, по-моему, наблюдается среди школьников. Это связано с системой образования, когда школьник за ответом на всевозможные вопросы лезет в эти самые системы искусственного интеллекта, как ChatGPT и другие большие языковые модели. И отучается думать», — ответил Лекторский на вопрос агентства о том, приведет ли массовое использование ИИ к тому, что человек начнет меньше думать самостоятельно.

По его словам, перед образованием сегодня стоит задача не просто «вооружать» обучающихся знаниями, а формировать у них способность к критическому и самостоятельному мышлению.

«Кто-то из деятелей, работающих в области образования, сказал недавно: если школьник привык доверять искусственному интеллекту, то если ИИ ему скажет, что 2×2=5, он в это поверит и будет думать, что так оно и есть. Вот это страшная вещь, этого делать нельзя категорически», — сказал академик РАН.

Поэтому, продолжил Лекторский, нужно провести грань, где можно и нужно использовать возможности искусственного интеллекта, а где этого делать категорически нельзя.