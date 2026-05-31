Духовой оркестр исполнит детские песни на острове Юность в Иркутске 1 июня

IrkutskMedia, 31 мая. В честь Дня защиты детей на острове Юность в Иркутске пройдут праздничные мероприятия (0+). Локация традиционно станет одним из центральных мест празднования. Кульминацией станет выступление духового оркестра (0+). Музыканты исполнят популярные детские песни.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, с 12.00 до 18.00 состоится масштабное мероприятие (0+), являющееся частью Международного фестиваля детства и юности «Движение Первых» (0+). Ведомство является партнёром фестиваля в рамках Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы».
Для маленьких иркутян и их родителей будут работать интерактивные площадки (0+), где представят современные образцы пожарно-спасательной техники и оборудования. Пожарные, спасатели, сотрудники Центра ГИМС проведут мастер-классы (12+) по алгоритмам спасения и самоспасения, оказания первой помощи при различных травмах.
«Такие мероприятия имеют огромное значение для воспитания подрастающего поколения. Через игру мы учим детей грамотно действовать в любой опасной ситуации, не паниковать, помогать себе и другим. Именно живое общение, эмоции и личный опыт формируют культуру безопасного поведения с ранних лет. Мы призываем родителей обязательно привести детей на наш праздник — только совместными усилиями можно добиться того, чтобы летние каникулы были весёлыми и, самое главное, безопасными», — сказала Татьяна Болтова, начальник отдела подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Иркутской области.
Кроме того, в отделе пропаганды УГИБДД России по Иркутской области сообщили, что 1 июня с с 12.00 до 16.00 на бульваре Гагарина, на площади у памятника Александру III состоится выездная выставка служебного автопарка (0+). Экспозицию посвятили 90-летию образования службы ГАИ-ГИБДД. На празднике представят как современные патрульные автомобили, так и ретроавтомобили.
Кроме того будут организованы интерактивные площадки, посвященные безопасности дорожного движения. Дети и взрослые смогут проверить свои знания правил дорожного движения и закрепить свои навыки вождения на велосипедах и самокатах.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутской области традиционно в День защиты детей (1 июня) пройдёт ряд мероприятий. Основными площадками проведения станут театры областного центра. одним из масштабных мероприятий в этот день станет заключительный гала-концерт фестиваля детского и юношеского творчества «Байкальская звезда — 2026» (6+), который пройдёт на сцене музтеатра им. Загурского. Также, в областном центре на острове «Юность» состоится старт летней-оздоровительной кампании.