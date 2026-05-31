Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области верующие отмечают День Святой Троицы 31 мая

Как провести этот день.

Источник: 1obl.ru

Сегодня, 31 мая, православные христиане отмечают День Святой Троицы, или Пятидесятницу. Это один из двенадцати главных, двунадесятых праздников церковного года, который считается днем рождения церкви. Каковы его история, смысл и традиции — в материале ИА «Первое областное».

История праздника.

События, благодаря которым появился праздник, подробно описаны в Евангелии. На 50-й день после Пасхи ученики Христа собрались в Сионской горнице в Иерусалиме. Внезапно раздался шум, и на каждого из присутствующих сошел Святой Дух в виде языка пламени, даровав способность говорить на разных языках для проповеди Евангелия по всему миру.

«С этого события началась всемирная проповедь христианства, а апостолы понесли весть о воскресшем Христе разным народам. Именно поэтому Пятидесятницу называют днем рождения церкви», — рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе Челябинской митрополии.

Смысл праздника.

Пятидесятница неспроста получила название «День Святой Троицы». В момент схождения на учеников Христа Святого Духа миру была открыта полнота веры в триединого бога — Отца, Сына и Святого Духа.

«Праздник напоминает о том, что бог не оставил человека. Святой Дух пребывает в церкви, укрепляет верующих и помогает каждому идти путем спасения», — подчеркнули в Челябинской митрополии.

Традиции Дня Святой Троицы.

В праздничный день священнослужители облачаются в зеленые одежды, которые символизируют обновление и вечную жизнь, храмы украшают цветами и травами. Во всех церквях проходят особые богослужения с праздничными песнопениями. А на великой вечерне верующие становятся на колени и в молитве просят у бога ниспослать им Святой Дух. Это, кстати, единственная подобная воскресная служба в году, пропускать ее нежелательно.

В Троицке Челябинской области в честь праздника проходит IV региональный фестиваль традиционных духовных ценностей «Троица в Троицке». Центральные события фестиваля пройдут сегодня. Они объединят торжественное богослужение, крестный ход и масштабную культурно-просветительскую программу.

Кстати, поста в праздник Троицы нет. После богослужений верующие могут собраться за праздничным столом и отметить Пятидесятницу.

Что запрещено делать в праздник.

Категорически нельзя ссориться, выяснять отношения, лгать или желать зла ближним. Тяжелый физический труд — работа в огороде, строительство или генеральная уборка также не желательны: все бытовые дела лучше завершить заранее. А по народным поверьям земля на Троицу — «именинница», поэтому ее нельзя тревожить пахотой или посадками.