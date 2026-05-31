В Челябинской области верующие отмечают День Святой Троицы 31 мая

Сегодня, 31 мая, православные христиане отмечают День Святой Троицы, или Пятидесятницу. Это один из двенадцати главных, двунадесятых праздников церковного года, который считается днем рождения церкви. Каковы его история, смысл и традиции — в материале ИА «Первое областное».
История праздника.
События, благодаря которым появился праздник, подробно описаны в Евангелии. На 50-й день после Пасхи ученики Христа собрались в Сионской горнице в Иерусалиме. Внезапно раздался шум, и на каждого из присутствующих сошел Святой Дух в виде языка пламени, даровав способность говорить на разных языках для проповеди Евангелия по всему миру.
«С этого события началась всемирная проповедь христианства, а апостолы понесли весть о воскресшем Христе разным народам. Именно поэтому Пятидесятницу называют днем рождения церкви», — рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе Челябинской митрополии.
Смысл праздника.
Пятидесятница неспроста получила название «День Святой Троицы». В момент схождения на учеников Христа Святого Духа миру была открыта полнота веры в триединого бога — Отца, Сына и Святого Духа.
«Праздник напоминает о том, что бог не оставил человека. Святой Дух пребывает в церкви, укрепляет верующих и помогает каждому идти путем спасения», — подчеркнули в Челябинской митрополии.
Традиции Дня Святой Троицы.
В праздничный день священнослужители облачаются в зеленые одежды, которые символизируют обновление и вечную жизнь, храмы украшают цветами и травами. Во всех церквях проходят особые богослужения с праздничными песнопениями. А на великой вечерне верующие становятся на колени и в молитве просят у бога ниспослать им Святой Дух. Это, кстати, единственная подобная воскресная служба в году, пропускать ее нежелательно.
В Троицке Челябинской области в честь праздника проходит IV региональный фестиваль традиционных духовных ценностей «Троица в Троицке». Центральные события фестиваля пройдут сегодня. Они объединят торжественное богослужение, крестный ход и масштабную культурно-просветительскую программу.
Кстати, поста в праздник Троицы нет. После богослужений верующие могут собраться за праздничным столом и отметить Пятидесятницу.
Что запрещено делать в праздник.
Категорически нельзя ссориться, выяснять отношения, лгать или желать зла ближним. Тяжелый физический труд — работа в огороде, строительство или генеральная уборка также не желательны: все бытовые дела лучше завершить заранее. А по народным поверьям земля на Троицу — «именинница», поэтому ее нельзя тревожить пахотой или посадками.