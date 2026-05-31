В Челябинской области верующие отмечают День Святой Троицы 31 мая

В праздничный день священнослужители облачаются в зеленые одежды, которые символизируют обновление и вечную жизнь, храмы украшают цветами и травами. Во всех церквях проходят особые богослужения с праздничными песнопениями. А на великой вечерне верующие становятся на колени и в молитве просят у бога ниспослать им Святой Дух. Это, кстати, единственная подобная воскресная служба в году, пропускать ее нежелательно.