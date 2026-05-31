«Откололась половина сердца»: Гита рассказала, как живет после смерти близняшки Зиты

Гита Резаханова посетила подкаст Nóur, в котором рассказала о том, как живет после смерти сиамской близняшки Зиты и пережитой онкологии.
Девушка учится жить без родственницы. Когда разговор заходит о Зите, она не может сдержать слез: по ее словам, у нее будто «откололась половина сердца».
Резаханова вспомнила, что в последние минуты жизни сестры с ней были самые близкие люди. Что случилось после смерти ей трудно вспомнить. Гита добавила, что после осознания смерти родного человека, она кричала и плакала.
— Сестра тогда уже дышала животом, у нее легких фактически не было, сепсис все съел. И первое, что в глаза мне бросилось — ее живот. Она не дышала животом. Я еще подошла к ней близко. Не сразу поняла, что она умерла. А потом кричать начала: «Мама, папа, Зита умерла! Мама, папа, Зита умерла!», — рассказала девушка.
После смерти сестры Гите пришлось пережить еще одно тяжелое испытание. Во время планового обследования врачи выявили у нее злокачественную опухоль кишечника. Для семьи эта новость стала настоящим ударом: мать, недавно потерявшая одну дочь, с трудом восприняла новый диагноз.
Тем не менее Гите удалось победить болезнь. Она неоднократно подчеркивала, что важнейшую роль в борьбе с недугом сыграла вера, которая помогла ей сохранить силы и не потерять надежду. По словам женщины, именно это стало одной из главных опор на пути к выздоровлению.
— Я сказала: «Если Аллах дал, то он же даст и здоровье, исцеление — где-то найдет». Врач тоже удивился моей реакции. Наверное, ожидал другого. А потом мне захотелось плакать. Мне было безумно больно, — призналась девушка.
В начале 2022 года скончался отец знаменитых сиамских близнецов Зиты и Гиты Рашид Резаханов. Мужчина умер от инфаркта. Перед этим он уже перенес еще один инфаркт и пневмонию. Врачи долго боролись за его жизнь, но спустя 22 дня борьбы и мучений он скончался.