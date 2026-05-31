В Хабаровском крае одни врачебные специальности уходят, другие появляются

В Хабаровском крае, как и по всей стране, медицину ждёт тихая, но заметная перестройка — не через громкие реформы, а через список должностей, который обычно мало кто читает до конца. А зря: именно он определяет, кто завтра будет лечить, а кого уже не будут готовить в вузах.
Минздрав России утвердил обновлённую номенклатуру медицинских и фармацевтических работников. С осени в системе появятся новые направления — в том числе врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Формально это шаг в сторону профилактики и работы с качеством жизни, а не только с болезнями.
Одновременно из системы постепенно уходят устаревшие или узкоспециализированные позиции. Речь не о том, что действующих врачей «убирают», а о том, что набор на такие должности прекращается, а функции перераспределяются в более широкие специализации.
С 1 сентября 2026 года новые кадры больше не будут готовить по ряду направлений — среди них, например, отдельные узкие версии терапевтов, психиатров и лабораторных специалистов. Часть из них со временем исчезнет из образовательных программ, а уже работающие врачи продолжат практику.
С 2028 года изменения станут ещё заметнее: прекратится набор на отдельные микробиологические и паразитологические должности.
По сути, система делает шаг к укрупнению профессий: меньше узких «ниш», больше универсальных ролей. Это попытка подстроить медицину под реальность, где болезней не стало меньше, но способы их диагностики и лечения становятся шире и технологичнее.
Для пациентов в Хабаровском крае это не означает резких перемен «здесь и сейчас» — приём у врачей останется прежним. Но в долгосрочной перспективе может измениться сама логика того, к какому специалисту человек приходит с конкретной проблемой и насколько быстро получает помощь.