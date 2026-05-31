Православные отмечают праздник Святой Троицы

Перед Троицей всегда бывает Троицкая родительская суббота, когда в храмах совершается всеобщее поминовение усопших. Кроме этого, накануне Троицы в храмах совершается всенощное бдение.
Праздник Троицы посвящен сошествию Святого Духа на учеников Христа — апостолов. Как говорится в Евангелии, когда Дух Святой сошел на землю, то Он научил апостолов говорить на разных языках, чтобы проповедовать христианство среди разных народов.
«Для верующих праздник Святой Троицы имеет глубокий богословский смысл. Ведь в этот день Бог открылся людям сразу в трех ипостасях. До этого события люди знали только Бога Отца и Бога Сына (Иисуса Христа), а теперь узнали и сошествие Святого Духа. Поэтому праздник Троицы еще считается и днем рождения Церкви», — рассказали Sputnik священнослужители.
Единство Бога в трех лицах.
По словам священнослужителей, праздник символизирует победу жизни, очищение от грехов и начало нового этапа, день Святой Троицы всегда отмечается ярко, с особыми народными и церковными обычаями.
«В этот день служатся особые торжественные и очень красивые церковные службы. Отличительная черта Троицкой вечерни, которая служится накануне, — это три коленопреклоненных молитвы», — рассказали Sputnik в Белорусском экзархате.
После литургии на Троицу проходит вечерня, во время которой читают три молитвы, обращенные к триединому Богу. С этого дня, впервые после Пасхи, и служители церкви, и прихожане вновь совершают коленопреклонение во время службы.
Этот праздник — это день особой благодарности триединому Богу, говорят священнослужители. Особую атмосферу богослужениям на Троицу предает то, что все священники облачены в зеленые одежды. В зеленых ризах священники еще служат в праздники и дни памяти преподобных, подвижников, юродивых, а также на вход Господень в Иерусалим.
А на следующий день после Троицы всегда бывает День Святого Духа (Духов день).
Народные традиции.
У восточных славян Троица входила в праздничный цикл, который начинался за три дня до Пятидесятницы и завершался Духовым днем. Этот период в народной традиции известен также как Зеленые святки, или Русальная неделя. Его основные ритуалы были связаны с культом растительности, девичьими гуляньями и гаданиями, поминанием усопших. Символом праздника является береза.