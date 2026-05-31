В России с 1 сентября введут дополнительный выходной для пострадавших в ЧС

Работники, чьё жильё попало в зону бедствия, смогут получить оплачиваемый отгул и отпуск за свой счёт.

Источник: Комсомольская правда

В Российской Федерации утверждены дополнительные меры социальной поддержки для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. Соответствующие изменения внесены в Трудовой кодекс РФ. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, работникам будет предоставляться дополнительный оплачиваемый выходной день и отпуск до пяти дней без сохранения заработной платы. Меры распространяются на чрезвычайные ситуации федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера. Правила предоставления дней отдыха разработаны МЧС России и утверждены постановлением Правительства Российской Федерации.

Чтобы оформить дни отдыха, работнику потребуется подать заявление работодателю. Основанием станут документально подтверждённые факты проживания в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий жизнедеятельности и утраты имущества первой необходимости. Оплачиваемый выходной работодатель обязан предоставить в течение десяти дней после подачи заявления, а неоплачиваемый отпуск — в течение двадцати дней.

Воспользоваться этим правом граждане смогут с 1 сентября 2026 года. В МЧС отметили, что нововведение поможет людям быстрее решать бытовые вопросы, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

