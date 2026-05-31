ИБ-исследователь Шакиров: взлом Уртембаевым стал уникальным киберинцидентом

Мурат Уртембаев родился 31 мая в 1955 году в Алма-Ате. Он окончил механико-математический факультет МГУ в 1978 году. По воспоминаниям современников, Уртембаев считался очень сильным математиком, участвовал и побеждал в олимпиадах еще в школьные годы. После окончания МГУ по распределению был направлен на «АвтоВАЗ». Там он начал работать инженером-программистом в так называемом Управлении организации производства (УОП), которое занималось автоматизацией конвейерных процессов. Как вспоминают его коллеги, молодой программист быстро зарекомендовал себя как талантливый специалист. В то же время личностью он, судя по всему, был неординарной.