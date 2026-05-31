Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Ермаковского района использовал чужую карту для покупок и попал под «уголовку»

В Ермаковском районе полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты пенсионера.

В Ермаковском районе полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты пенсионера. Об инциденте рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В полицию обратился 68-летний мужчина и сообщил о незаконном списании средств со своего счета. В ходе проверки стражи порядка установили, что к преступлению может быть причастен 49-летний местный житель.

По данным правоохранителей, злоумышленник нашел потерянную банковскую карту возле одного из жилых домов в селе Ермаковское. После этого он использовал ее для оплаты покупок, в том числе продуктов питания и алкоголя. Общая сумма ущерба превысила 10 тыс. рублей.

Следователь возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В полиции напоминают, что при утере банковской карты необходимо как можно быстрее заблокировать ее, чтобы избежать несанкционированного списания денежных средств.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.