Житель Ермаковского района использовал чужую карту для покупок и попал под «уголовку»

В Ермаковском районе полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты пенсионера. Об инциденте рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В полицию обратился 68-летний мужчина и сообщил о незаконном списании средств со своего счета. В ходе проверки стражи порядка установили, что к преступлению может быть причастен 49-летний местный житель.
По данным правоохранителей, злоумышленник нашел потерянную банковскую карту возле одного из жилых домов в селе Ермаковское. После этого он использовал ее для оплаты покупок, в том числе продуктов питания и алкоголя. Общая сумма ущерба превысила 10 тыс. рублей.
Следователь возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В полиции напоминают, что при утере банковской карты необходимо как можно быстрее заблокировать ее, чтобы избежать несанкционированного списания денежных средств.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.